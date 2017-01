Ouverture du portail admission post-bac, François Hollande dans les Vosges : l'actu de ce vendredi 20 janvier 2017

La plate-forme admission post-bac s'ouvre aujourd'hui pour les futurs bacheliers et étudiants.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 20/01/2017 à 09:06

La 15ème édition du salon des études supérieures à Nancy. Elle est organisée ce weekend au centre Prouvé par Studyrama. Les futurs bacheliers et étudiants en quête d’information pourront rencontrer les professionnels mais aussi les acteurs locaux de l’orientation. L’occasion de préparer ses vœux à saisir sur le portail admission post-bacqui ouvre ses portes aujourd'hui.

Rendez-vous au centre prouvé demain à partir de 9h30.



François Hollande est en Lorraine ce vendredi. Le président de la république se rendra à Châtenois, Epinal puis Gérardmer pour visiter plusieurs entreprises des filières bois et textile. Bruno le Roux, ministre de l'intérieur se déplace à Longwy cette après-midi pour inaugurer le nouvel hôtel de police, avant de se rendre à Neuves-Maisons puis à Nancy.



Le premier tour de la primaire de la gauche c'est ce dimanche. Le troisième et dernier débat télévisé a eu lieu hier soir. En Lorraine, un peu plus de 200 bureau de votes seront ouvert. Il faudra débourser 1 € de frais de participation par tour. Pour savoir où voter, rendez-vous sur le site : lesprimairescitoyennes.fr



Record battu dans le Vendée Globe. Armel Le Cléach a décroché hier la 8ème édition de la course autour du monde en 74 jours soit 4 jours de moins que le précédent record. Le français de 39 ans devance le britannique Alex Tomson arrivé ce matin.



