Manifestation des routiers sur l'A4, le FC Metz décroche sa première victoire : l'actu de ce lundi 18 septembre 2017

publié le 18/09/2017 à 09:26

Les chauffeurs routiers ont manifesté ce matin au péage de Saint-Avold sur l'A4 dans les deux sens de circulation. Une mobilisation à l'appel de la CDFT et la CFTC contre la loi travail.





Le tri et le recyclage progresse dans la métropole du Grand Nancy. En 2016, chaque habitant a trié plus de 35,5 kg d’emballages ménagers. Un résultat en progression de 7% par rapport à 2015.

Le palmarès général des villes où il fait bon d’étudier a été publié par l'Etudiant.fr. Nancy se classe 17eme, Metz est 38eme sur 44. Parmi les critères : l’offre de formation, les propositions de logement, le réseau de transports ou encore le programme culturel. En tête de classement on retrouve Lyon, Grenoble et Toulouse.





En foot, le FC Metz décroche sa première victoire de la saison. Les Grenats ont battu 1-0 Angers jusqu'ici invaincus. Les messins restent tout de même derniers au classement de Ligue 1.



En Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine a perdu 2-0 face à Quevilly. Les nancéiens descendent donc à la 16ème place du classement. Prochain match demain contre Bourg-Peronnas





En Lorraine, le Moselle Open a ouvert ses portes ce week-end pour sa 15ème édition. Une édition qui a bien faillir disparaître l'an dernier.

Le détail des matchs à découvrir sur moselle-open.com