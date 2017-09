Manifestations, évènements du week-end : l'actu de ce vendredi 22 septembre 2017

publié le 22/09/2017 à 09:29

Journée de manifestations hier en Lorraine comme partout en France. Ils étaient environ 1 500 à Metz et entre 1 200 et 4 000 à Nancy a protester contre la réforme de la loi travail. Une mobilisation en baisse par rapport à la semaine dernière. Une nouvelle manifestation est organisée demain par la France Insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon espère rallier ceux qui ne pouvaient pas financièrement se permettre de faire grève.





Nancy fête la gastronomie ce week-end. De nombreux rendez-vous sont prévus pour cette 6ème édition. Et les boulangers sont à l’honneur cette année. Un pâté lorrain géant de 6 mètres sera réalisé demain. Des parts individuelles seront vendues au profit de l’association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales. Rendez-vous place Charles III

Scream and run ce week-end à Woippy. La course d’orientation se joue en équipe de nuit entre stade et bois, coursés par une meute de zombies. 700 candidats sont attendus cette année.



23ème édition de la Pyramide de chaussures. Elle est organisée par Handicap International place Saint-Louis à Metz demain. Un rendez-vous contre les bombardements des civils et l'utilisation des armes explosives en zones peuplées. Une autre pyramide est prévue à Verdun au centre mondial de la paix des libertés et des droits de l'homme.





Les virades de l’espoir ce week-end en forêt de Haye près de Nancy. Marche nordique et randonnées accompagnées au programme. De nombreuses autres activités seront proposées pour petits et grands. Rendez-vous au tennis club à partir de 9h. Un lacher de ballons est prévu en fin de journée.





Découvrir le brame du cerf. C’est possible à Sainte-croix. Le parc animalier propose plusieurs animations expliquant le comportements des cerfs. Des visites à l’aube ou de nuit sont notamment organisées pour observer l’attitude des cervidés. Toutes les infos sur parcsaintecroix.com