Ouragan Maria, blocs opératoires perturbés au CHU de Nancy : l'actu de ce mardi 19 septembre 2017

publié le 19/09/2017 à 09:58

L'ouragan Maria est en Guadeloupe. Les populations ont été confinées. L'archipel a été placé en alerte cyclonique violette avant l'arrivée du phénomène qui a touché la Dominique et la Martinique. L'œil de l'ouragan doit passer à 50 km de Basse-terre. Des vents jusqu'à 200km/h sont attendus. Saint-Martin et Saint-Barthélémy, déjà touchées par Irma, ont été placées en alerte rouge.



Les infirmiers spécialisés en bloc opératoires et infirmiers anesthésistes sont en grève aujourd'hui au CHU de Nancy. Ils protestent contre la direction qui souhaite modifier l'organisation du temps de travail et notamment le régime des astreintes en passant au 3x8. Une mesure qui engendrerait selon eux des pertes de salaires allant jusqu'à 35%. Le mouvement de grève devrait se poursuivre demain.



La semaine européenne de la mobilité continue à Metz. Les prix du challenge "Au boulot à vélo" seront remis à 18h à l’hôtel de ville. Pour l’occasion, la semaine d’essai Vélomet' est à 4€ pour tous au lieu de 8€.





La grande halle du marché central de Nancy renommée. Elle est rebaptisée "halle Jean-Pierre Coffe. Elle sera inaugurée samedi matin par le maire de la ville Laurent Hénart en présence des proches du critique gastronomique originaire de Lunéville.