Travaux à Metz, victoire de l'ASNL : l'actu de ce mercredi 20 septembre 2017

publié le 20/09/2017 à 09:28

Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le Mexique hier. Au moins 248 personnes sont décédées. Le tremblement de terre survient 32 ans jour pour jour après celui de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts.



De son côté, l'ouragan Maria s'éloigne de Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Le phénomène a fait 2 morts et deux disparus hier en Guadeloupe. La Dominique a été fortement touchée.

Dans le reste de l'actualité, la colère des agents hospitaliers continue aujourd'hui à Nancy. Les blocs opératoires sont toujours perturbés par la grève des infirmiers des blocs opératoires et des infirmiers anesthésistes. Ils ont perturbé la circulation hier dans le centre-ville. Ils dénoncent le projet de réorganisation du temps de travail qui prévoit une organisation des 3 -8.





Attention aux travaux à Metz. Ils sont menés sur le parvis de la cathédrale. Le pavage est notamment repris. La circulation est donc fermée en provenance de la Fournirue. Un plan de déviation est mis en place. L’accès au parking de la cathédrale se fait uniquement depuis la place de Chambre. Fin des travaux le 27 octobre.





Une vaste opération antidrogue a eu lieu hier en Lorraine. Une centaine d'agents sont intervenus. 17 personnes dont 5 femmes ont été interpellées en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges et dans la Meuse. Elles sont suspectées de trafic de drogue avec approvisionnement aux Pays-Bas.



En foot, l'ASNL a battu Bourg-en-Bresse hier soir pour la 8ème journée de Ligue 2. Score final : 2-1. Les nancéiens remontent à la 13ème place du classement.