Matthieu Dossevi reste au FC Metz, Foire internationale de Nancy : l'actu de ce jeudi 31 mai 2018

publié le 31/05/2018 à 09:53

Une usine de laine de roche va prochainement s'implanter à Illange, au sud de Thionville. Le groupe allemand Knauf l'a annoncé hier. Il s'agit d'un projet à 110 millions d'euros qui devrait permettre la création de 120 emplois directs et d'en générer 300 indirects. Ll'entreprise allemande espère une mise en production dès l'automne 2019.





Le procès des braqueurs de distributeurs de billets s'est ouvert hier à Nancy. 7 hommes et une femme comparaissent devant la juridiction interrégionale spécialisée. Les prévenues âgés de 20 à 59 ans sont accusés d'avoir attaqué des distributeur de billets souvent à l'explosif dans l'est de la France en 2014 et 2015. Le butin de deux attaques s'élève à 97 000 euros.

Matthieu Dossevi prolonge au FC Metz. L'ailier international togolais s’est engagé pour deux ans avec le club grenat qui a levé l’option d’achat fixé par le Standard de Liège. Avec 11 passes décisives sur la saison il termine sur le podium des meilleurs passeurs de ligue 1 derrière Neymar et Payet.





En volley, la Golden European League se joue en Lorraine. L'équipe de France féminine s'est incliné 3 sets à 0 hier soir face à la Hongrie au parc des sports de Vandoeuvre-lès-Nancy. Samedi, les bleues défieront la Finlande avant la Croatie mercredi prochain.