CAF fermée à Nancy hier, salon Studyrama grandes écoles : l'actu de ce vendredi 13 octobre 2017

publié le 13/10/2017

La Caisse d'allocation familiale de Nancy était exceptionnellement fermée hier. Les agents ont exercé leur droit de retrait après l'agression d'un des leurs. En octobre dernier, le personnel avaient déjà réagi suite à une autre agression. L'accueil doit rouvrir ce matin.



Pas de préjudice d'anxiété pour les salariés de Baccarat exposés à l'amiante. 126 ont été déboutés hier par les prud'hommes de Nancy. Les salariés ont annoncé leur intention de faire appel.

80 000 euros seront remis cette après-midi par les organisateurs de la Messine à la Ligue contre le cancer. La course qui existe depuis 6 ans a déjà réuni 150 000 personnes et a déjà remis 345 000 euros à la Ligue contre le cancer.



Premier salon Studyrama Grandes écoles ce weekend à Nancy. Il est organisé demain au Centre Prouvé. Les bacheliers de bac à bac +5 pourront découvrir les formations supérieures, être conseillés pour une réorientation ou une spécialisation. Objectif : trouver son école dès le début de l’année. Rendez-vous donc de 9h30 à 17h30.





Le record de Despacito. Le tube de Luis Fonsi et Dandy Yankee dépasse les 4 milliards de vues sur Youtube. Du jamais vu sur la plateforme. Le clip était déjà devenu le clip le plus visionné de l'histoire cet été.