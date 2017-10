Opération coup de poing à Cattenom, le défilé de Saint-Nicolas à Nancy avancé : l'actu de ce jeudi 12 octobre 2017

publié le 12/10/2017 à 09:39

Opération coup de poing ce matin à Cattenom en Moselle. Des militants Greenpeace affirment avoir déclenché un feu d'artifice près de la piscine d'entreposage de combustible nucléaire usé. Ils dénoncent la fragilité et l'accessibilité des bâtiments chargés de radioactivité. Ils ont été stoppés par les gendarmes qui affirment que la sûreté des installations n'a pas été impactée.





A Nancy, le défilé de Saint Nicolas est avancé au samedi. Objectif pour la ville : augmenter l'impact touristique et familial. Chaque année, l'évènement rassemble entre 80 000 et 150 000 personnes. Si les touristes pourront profiter du parcours rallongé, les enfants qui n'auront pas école le lendemain, pourront également être pleinement de la partie.



Fraude dans le BTP à Nancy. Un homme a été placé en garde à vue. Il est suspecté d'avoir organisé un système de fraude qui a déjà coûté 700 000 euros à l'URSSAF dans le secteur du bâtiment. Le suspect créait des entreprises éphémères, employait des travailleurs non déclarés qui ne payaient aucune prestation sociale. Au moins une dizaine de chantiers en Meurthe-et-Moselle seraient concernés. L'homme risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.



Les arènes de Metz rendront hommage à Marie et Mathias. Deux ans après l'attentat au Bataclan, l'association du couple organise un concert le 10 novembre prochain. En tête d'affiche : le groupe Grand Blanc. Un millier de spectateurs sont attendus. Le coupe âgé de

22 et 23 ans était décédé lors de l'attaque dans la salle de concert parisien en novembre 2015.