Meurtre à Laxou, Adam Lang à l'ASNL : l'actu de ce mercredi 10 janvier 2018

publié le 10/01/2018 à 09:18

Un homme tue sa maîtresse à Laxou. L'homme de 43 ans l'a mortellement frappé d'au moins 20 coups de couteau sur le parcours de santé hier à La Sapinière. La victime a succombé à ses blessures sur place. Le meurtrier présumé a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Il a expliqué vouloir mettre un terme à cette relation extraconjugale. Une décision que sa maîtresse n'aurait pas supporté et l'aurait harcelé, le poussant à son geste.





Le piéton fauché à Agincourt avait ingéré une grande quantité de médicaments et d'alcool. Le trentenaire avait été percuté par un chauffard qui avait pris la fuite en novembre dernier. Des témoins plaident également en faveur du conducteur du véhicule même s'il devra tout de même être jugé aujourd'hui pour délit de fuite.



Le gouvernement a annoncé une série de mesures pour réduire la mortalité sur les routes. Parmi elles : réduire la vitesse maximale sur les routes secondaires, la suspension du permis pour l'utilisation d'un téléphone portable, le véhicule des conducteurs en état d'ébriété sera mis en fourrière, des éthylotests anti-démarrage pourraient être installés dans les véhicules des personnes déjà arrêtées avec une alcoolémie délictuelle et des récidivistes.





En foot, Adam Lang prété à l'AS Nancy Lorraine. Le club au chardon a recruté le défenseur hongrois en provenance de Dijon où il a joué 3 matches.