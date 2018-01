Cadavres de reptiles dans une forêt mosellane, l'OM à Epinal pour les 16e de finale de la Coupe de France : l'actu de ce mardi 9 janvier 2018

publié le 09/01/2018 à 09:42

Le trafic du Met' est encore perturbé aujourd'hui à Metz. Après des perturbations ce matin, la grève sera menée notamment de 17h30 à 18h55. Les organisations syndicales et la direction n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente concernant l'augmentation des salaires. Toutes les infos sont à retrouver sur lemet.fr





Nancy souhaite limiter la quasi-totalité des artères à 30km/h. Seuls quelques axes comme le boulevard Lobau feront exception. Objectif : renforcer la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons et fluidifier le trafic. Des pistes cyclables à contre-sens ou protégées seront développées. Une mesure qui devrait s'inscrire dans le plan local d'urbanisme (PLU) du Grand Nancy qui doit être adopté l'année prochaine.



Des cadavres de reptiles dans la forêt près de Diesen en Moselle. Ils ont été découvert lors d'une battue par des chasseurs dimanche. Une tortue, le corps d'un crocodile sans les pattes avant et la tête, un serpent de 2 mètres décapité et le cadavre d'un gros lézard ont été retrouvés. Une enquête a été ouverte par les gendarmes de Creutzwald.



Jevohn Sheperd arrive au SLUC Nancy Basket. L'ailier arrière de 32 ans veut relancer sa carrière après une blessure l'année dernière. Il provient du Spirou Charleroi et du champion de France en titre l'Elan Châlon. Le canadien a signé jusqu'à la fin de la saison avec les Cougars.



En foot, Danijel Milicevic au FC Metz. Le bosnien vient de la Gantoise. Le milieu offensif polyvalent de 32 ans s'est dit prêt a entrer dans la compétition immédiatement avec son nouveau club dès les prochains matchs contre Dijon et Saint-Etienne.

Le FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1 ira à Tours, club de Ligue 2 pour les 16e de finale de la Coupe de France. De son côté, le club d’Epinal, club de National 2, accueillera l’Olympique de Marseille qui évolue en Ligue 1. Rendez-vous les 23 et 24 janvier.