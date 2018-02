Mobilisation à Ascométal, augmentation des péages : l'actu de ce jeudi 1er février 2018

publié le 01/02/2018 à 09:02

Une centaine de salariés se sont rassemblé hier devant l'usine d'Ascométal à Hagondange en Moselle. Objectif : s’opposer à la fermeture de l’acierie en 2019. Ascométal a été repris cette semaine par le groupe germano-suisse Schmolz et Bickenbach qui a annoncé de profondes restructuration notamment au siège du groupe. De nombreux emplois sont en danger.



La grève sur le Met' à Metz a été suspendue. Les bus circuleront donc normalement aujourd'hui et demain. Seul l'espace "Mobilité" sera fermé aujourd'hui. Le mouvement réclamait notamment de meilleures conditions de travail.



Le prix des péages augmente aujourd’hui en France. Sur les autoroutes de Lorraine, comptez 4,50€ soit 10 centimes de plus au péage de Saint-Avold sur l’A4. La facture sera également plus salée entre Metz et Reims : +20 centimes. Et + 30 centimes entre le péage de Gye et celui de Dijon-Arc.