Alerte sécheresse, travaux à Nancy, le FC Metz en stage : l'actu de ce lundi 26 juin 2017

publié le 26/06/2017 à 09:22



L'alerte sécheresse a été lancée en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Les préfectures ont pris des mesures pour limiter l'usage de l'eau : le lavage des véhicules, le remplissage des piscines privées, le lavage des voies publiques, des façades et des terrasses sont interdits, tout comme l'arrosage des jardins de 11h à 18h.



Lancement des travaux Nancy Grand Cœur. La circulation sera temporairement mais fortement modifiée à partir d'aujourd’hui. Le pont des fusillés sera fermé pour être raccourci. Un sens de circulation sera fermé de Nancy-centre vers Nancy-ouest.





Le gouvernement sera à Nancy à la fin de la semaine. Edouard Philippe et tous les ministres sont attendus vendredi et samedi pour un séminaires gouvernemental sur les finances publiques. Il devrait se dérouler place Stanislas.

En foot, le FC metz est en Bretagne. Les mosellans sont partis hier à Port-Crouesty dans le Morbihan. Un stage d’une semaine de préparation avec un effectif particulièrement réduit. Objectif : préparer le début de saison en Ligue 1 pour la deuxième année consécutive.

De son côté, l’AS Nancy-Lorraine reprend l’entrainement dès demain en foret de Haye. A noter que les féminines du club nancéien accèdent à la D2 après leur victoire en barrage contre Mérignac.



Premier jour de compétition aujourd’hui dans le championnat du monde d’athlétisme scolaire près de Nancy. 700 athlètes de 15 à 17 ans sont réunis au stade Raymond Petit à Tomblaine. Ils représentant 32 nations. Le champion du monde et recordman de saut à la perche Renaud lavillenie est le parrain officiel de l’évènement cette année.