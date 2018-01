Ouverture de Parcours sup', prisons bloquées en Lorraine : l'actu de ce lundi 22 janvier 2018

publié le 22/01/2018 à 09:13

La mobilisation des gardiens de prison se poursuit aujourd'hui. Des actions sont prévues aujourd'hui dans 188 établissements pénitentiaires en France et notamment en Lorraine à Metz, Montmédy, Nancy, Ecrouves et Toul. La ministre de la justice Nicole Belloubet doit recevoir les organisations syndicales aujourd'hui. Objectif : reprendre les négociations après le rejet des propositions du gouvernement. Les surveillants réclament des mesures notamment concernant la sécurité.





La grève continue sur le réseau le Met' à Metz. les conducteurs sont mobilisés cette après-midi de 16h10 à 17h45. Toutes les infos sur lemet.fr



L'heure des choix a sonné pour les futurs bacheliers. La plateforme Parcours Sup' ouvre aujourd'hui. Les lycéens et les étudiants en réorientation vont pouvoir commencer à s'inscrire et saisir leur vœux pour l'année prochaine. Ils ont jusqu'au 13 mars 18h.



Des accessoires en cartons pour la Nintendo Switch. Le fabricant japonnais va proposer des accessoires à monter soi même. 2 kits différents seront mis en vente à partir d'avril. Les joueurs pourront donc fabriquer une voiture téléguidée, un guidon de moto ou encore un piano miniature. Prix : entre 70 et 80 dollars.