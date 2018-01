Tempête Friederike, blocus à la prison de Metz-Queleu : l'actu de ce vendredi 19 janvier 2018

publié le 19/01/2018 à 09:34

Les intempéries en Lorraine. Les fortes précipitations hier ont gonflé les cours d’eau. Les inondations sont nombreuses notamment en Moselle. Dans les Vosges, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois hier en raison des plus. La meuse et le Madon sont en alerte jaune. 9 personnes sont décédés dans les intempéries aux Pays-Bas en Allemagne et en Belgique. Le trafic ferroviaire et aérien a été interrompu hier.



Le blocus continue pour les surveillants pénitentiaires à Metz-Queleu. Ils dénoncent depuis le début de semaine un manque d'effectif, de sécurité et de formation concernant les détenus radicalisés. La mobilisation fait suite à l'agression de surveillants à la prison de Vendin le Vieil dans le pas de Calais.

Les motards ont manifesté leur colère hier. Une lettre de revendications a été remise en préfecture. Ils réclament le retrait de limitation de vitesse à 80km/h. Ils proposent la publication des résultats de l'expérimentation de la vitesse, la gratuité des autoroutes ou le doublement de toutes les glissières de sécurité et la priorité à l'entretien des routes et à la formation des conducteurs.