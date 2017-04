Ouverture du procès de Francis Heaulme, un sanglier dans une cour de récré près de Nancy : l'actu de ce mardi 25 avril 2017

publié le 25/04/2017 à 09:22

Ouverture du procès des meurtres de Montigny-les-Metz. Francis Heaulme est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d’assises de la Moselle pour le meurtre, en 1986, de Cyril et Alexandre, âgés à l'époque de 8 ans. Condamné 2 fois à perpétuité pour 9 meurtres, son précédent procès en 2014 a été suspendu après des témoignages de dernière minute. Le procès prendra fin le 18 mai.





Un sanglier dans la cour de récré. Une équipe spécialisée de sapeurs-pompier est intervenue hier à l'école Montaigu à Laneuveville-devant-Nancy. Ils ont endormi l'animal à l'aide d'un fusil à fléchette hypodermique avant de l'évacuer.



François Hollande appelle à voter pour Emmanuel Macron. Le chef de l'état s'est exprimé hier après-midi lors d'une allocution. Il estime que le Front National remet en cause "l'unité de la nation". Ces dernières semaines, le président de la République s'était abstenu de soutenir ouvertement un candidat.



Le débat d'entre-deux-tours aura bien lieu. Emmanuel Macron a accepté de débattre avec Marine le Pen le mercredi 3 mai. C'est la première fois dans l'histoire de la Veme république qu'un représentant du FN débattra dans le cadre d'un débat de l'entre-deux-tours. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de se prêter à l'exercice face à Jean-Marie Le Pen.



Dans ce contexte, un hommage national sera rendu au policier tué jeudi dernier sur les Champs-Elysées. Le président français a invité les deux candidats du second tour à la cérémonie à 11h dans la cour de la préfecture de police. Le fonctionnaire de 37 ans sera élevé à titre posthume au rang de capitaine et sera fait chevalier de la légion d'honneur.



En basket, le SLUC Nancy reçoit Lyon Villeurbanne ce soir pour la 29ème journée de Pro A. Coup d’envoi à 20h à Gentilly.