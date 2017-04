Attentat sur les Champs-Elysées à Paris, saisie exceptionnelle en Lorraine : l'actu de ce vendredi 21 avril 2017

publié le 21/04/2017 à 09:49

L'état islamique a revendiqué l'attentat des Champs-Elysées hier soir à Paris. Un policier a été tué. Deux autres agents sont grièvement blessés, une touriste a été touchée par des projectiles. Le terroriste a été abattu. Il était connu des services antiterroristes. Ce matin, un avis de recherche a été lancé par les services belges aux autorités françaises pour retrouver un homme soupçonné d'avoir voulu se rendre en France. Il s'est finalement présenté de lui-même dans un commissariat d'Anvers (Belgique).

Le président François Hollande a convoqué un conseil de défense ce matin. Un hommage national doit être rendu au policier assassiné. Le président de la république a assuré hier que les services de l'Etat seraient "d'une vigilance absolue" ce weekend. Les Français sont appelés aux urnes dimanche pour le 1er tour de l'élection présidentielle.





Du côté de l'Allemagne, l'auteur présumé de l'attaque de Dortmund a été arrêté. Le bus de l'équipe de foot allemande avait été touché juste avant le match contre Monaco le 11 avril dernier. Le suspect qui spéculait sur une baisse du prix de l'action du club voulait s'enrichir en attaquant l'équipe.



Exceptionnelle saisie de drogue en Lorraine. Les autorités de Nancy ont intercepté une cargaison d’une tonne de cannabis dimanche dans un camion sur l’autoroute A31 à Colombey les belle. Annonce des autorités hier. 14 kg d’herbe de cannabis ont également été découvert. La marchandise est estimée à 7 millions d’euros. Le conducteur du véhicule a été placé en détention provisoire, une information judiciaire a été ouverte.





Le trafic ferroviaire a été perturbé hier après-midi entre Metz et Nancy. Plusieurs feux de talus se sont déclarés notamment à Ars-sur-Moselle, Ancy-Dornot et Novéant-sur-Moselle. Le passage des trains peut parfois provoquer des étincelles et mettre le feu à l'herbe sèche le long des voies. Le trafic ferroviaire a été interrompu plusieurs heures dans les deux sens.



En foot, Nancy reçoit l’Olympique de Marseille ce soir pour l'ouverture de la 34ème journée de ligue 1. Les nancéiens 17ème au classement doivent tout faire pour s’éloigner encore un peu plus de la zone de relégation. Début du match à 20h45. De son côté, le FC Metz se déplace à Lorient demain à 20h.



En handball, les dragonnes de Metz reçoivent Nantes demain dans le championnat de LFH. Les messines sont leader au classement. Début du match à 20h aux arènes de Metz.

Du côté des hommes et de la Proligue, le Grand Nancy Métropole part affronter Dijon ce soir pour la 23ème journée. Au classement, les hommes de Stéphane Plantin sont 7ème pour le moment. Coup d’envoi à 20h30.