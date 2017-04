Présidentielle 2017 : Marine Le Pen en tête en Lorraine

publié le 24/04/2017 à 09:54

Marine Le Pen arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Lorraine avec 28% des suffrages. Elle est en première position dans les quatre départements lorrains. La présidente du FN obtient :

- 25,86% des voix en Meurthe-et-Moselle

- 32,32% des voix en Meuse

- 28,35% des voix en Moselle

- 29,12 % des voix dans les Vosges



La candidate frontiste est suivie par Emmanuel Macron qui obtient 21% des suffrages dans la région.

Au niveau national, la tendance s'inverse. Le candidat d'En Marche ! comptabilise 23,8% des voix contre 21,4% pour la candidate du Front National. François Fillon arrive en troisième position avec 19,9% suivi par Jean-Luc Mélenchon avec 19,6% et Benoît Hamon avec 6,3% des voix. Le taux de participation avoisine les 80%.



La très grande majorité de la classe politique a appelé a voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection le 7 mai prochain et notamment Philippe Richert, le président de la région Grand-Est et Laurent Hénart, le maire de Nancy.



Pour défendre la République et faire barrage à Marine Le Pen, je fais le choix de voter pour Emmanuel #Macron #Présidentielle (1/2) — Laurent Hénart (@LaurentHenart) 23 avril 2017

J'appelle à voter @EmmanuelMacron au 2nd tour pour faire barrage au #FN et rejeter un projet anti-européen #Presidentielle2017 — Philippe Richert (@PhilippeRichert) 23 avril 2017