Pagaille sur les rails entre Metz et Luxembourg, décès d'un restaurateur à Vandoeuvre-lès-Nancy : l'actu de ce mercredi 4 janvier 2017

Le trafic TER est fortement perturbé ce matin sur l'axe Metz-Luxembourg. Des bouchons sont à prévoir sur les routes.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 04/01/2017 à 09:36

La galère sur les rails ce matin sur l'axe Metz-Luxembourg. Le trafic TER est quasiment nul. Les contrôleurs font jouer leur droit de retrait après l'agression de l'une de leur collègue qui a été menacée de mort hier à la halte d'Uckange. La SNCF a mis en place des cars de substitutions pour assurer les liaisons. Des bouchons sont tout de même à prévoir sur la route.





Déclenchement du plan Grand Froid en Moselle. Le préfet du département l'a activé hier. Des températures entre -9 et -10 degrés ont été annoncé notamment dans le bassin houiller. Le dispositif sert à répondre à la situation des personnes sans domicile fixe et les personnes dont la frailité est accentuée par les conditions météo. Météo France prévoit une nouvelle chute de température en fin de semaine.



Le gérant d'un restaurant de Vandoeuvre-lès-Nancy a été retrouvé mort hier dans son établissement. En difficulté financière, il avait participé à l'émission "Cauchemar en Cuisine" sur M6. Une lettre d'explication a été retrouvé à côté du corps. La thèse du suicide est avancée. *



En foot, la victoire 1-0 du FC Metz hier contre le SAS Epinal en match amical. A noter l'interdiction de déplacement des messins à Lens pour le match de ce weekend. La préfecture du Pas-de-Calais a pris un arrêté interdisant le déplacement des supporters grenats au stade Bollaert. Les deux clubs s'affrontent dans le cadre des 32ème de finale de la coupe de France dimanche à 14h15.

