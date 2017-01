Manifestation des étudiants dentaires à Nancy, début du recensement en Lorraine : l'actu de ce jeudi 19 janvier 2017

Les étudiants dentaires de Nancy sont en grève depuis le début de la semaine. Ils manifestent aujourd'hui devant la CPAM.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 19/01/2017 à 09:33

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

La colère des étudiants dentaires à Nancy. Ils sont en grève depuis le début de la semaine. Seules les permanences pour les urgence sont assurées. En cause : leur désaccord avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernant la revalorisation de leurs actes. Une manifestation est prévue ce matin devant la CPAM.



La grève aujourd’hui au collège Claude Le Lorrain à Nancy. Les personnels sont appelés à cesser le travail pour protester contre la rumeur de fermeture de l'établissement en 2018 et le manque d'informations claires et officielles. Une manifestation aura lieu devant le rectorat cette après-midi.



Fin de cavale pour l'agresseur présumé du policier à Bar-le-Duc. Il a été interpellé hier après la mise en place du plan Milan dans le département. Il aurait renversé l'agent lors d'un contrôle de routine mardi et pris la fuite. Le fonctionnaire admis au centre hospitalier de Bar-le-Duc souffre de multiples contusions.





Début du recensement aujourd'hui en Lorraine. 190 000 logements doivent être sondés. Les agents de recensement sont munis de cartes officielles signées du maire de la commune. Ils pourraient se présenter chez vous pour vous inviter à répondre au questionnaire en ligne.



Le SLUC s’associe à la Banque alimentaire de Nancy. Une collecte unique de sucre et de café est organisée au profit de l’association. Rendez-vous avant le match SLUC Nancy / Pau-Orthez samedi au palais des sports de Gentilly.





Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine