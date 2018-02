Plan grand froid en Lorraine, interpellations à Bure : l'actu de ce vendredi 23 février 2018

publié le 23/02/2018 à 09:41

Le niveau 2 du Plan Grand Froid a été activé hier par le préfet de Meurthe-et-Moselle. La mesure prend effet à partir d'aujourd'hui. Les maraudes du Samu Social seront notamment intensifiées pour venir en aide aux plus démunis. Les capacités d'hébergement seront également renforcées. Le niveau 2 est activé lorsque les températures sont négatives en journée, et entre -5 et -10 degrés pendant la nuit.La Moselle reste en niveau 1.





Sept personnes étaient encore en garde à vue hier soir après l'évacuation de la ZAD à Bure. Près de 500 gendarmes avaient procédé dans la matinée à l'expulsion des occupants du Bois Lejuc, juste à côté de la zone ou doit être construit le futur centre d'enfouissement des déchets nucléaires. Plusieurs manifestations de soutien aux expulsés ont eu lieu dans la soirée rassemblant quelques dizaines de personnes notamment devant les préfectures de Nancy et Bar-le-Duc



Jacques Rousselot au repos forcé. Les médecins ont annoncé au président de l'AS Nancy-Lorraine qu'il devra prendre un peu de recul et de la distance. Le patron du club au chardon n'assistera donc pas au match à domicile contre Lorient lundi soir. L'ASNL est actuellement 17ème de Ligue 2 avant le début ce soir des matches de la 27ème journée.





En sport, l’équipe de France de basket accueille la Belgique ce week-end à Nancy pour les qualifications pour le championnat du monde 2019. Rendez-vous au parc des sports Jean Weille.