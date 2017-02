Pour la Saint-Valentin, Fun Radio Belfort vous offre un séjour pour deux aux Cabanes Des Grands Reflets! Vivez une nuit à deux dans...

Gagnez un sejour aux cabanes des grands reflets

par Corentin publié le 03/02/2017 à 16:00

Imaginez un lieu où vous ne faites qu'un avec la nature, un lieu où vous vous réveillez avec des yeux d'enfant!

Les Cabanes des Grands Reflets vous !

Cette semaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, Fun Radio Belfort et Les Cabanes Des Grands Reflets vous invitent à vivre un séjour magique hors du temps, pour deux!

Tentez de gagner un séjour insolite aux Cabanes des Grands Reflets, perchés dans un arbre, ou flottant sur l'eau!



Si vous n'avez pas le vertige, laissez-vous tenter par une nuit dans un arbre, ou si vous êtes du genre à préférer être au milieu d'un lac, inaccessible, préférez une nuit sur une cabane flottante !



Surprenez votre moitié et offrez une expérience de rêve en vous offrant un séjour à deux en amoureux pour la Saint-Valentin en écoutant toute cette semaine Corentin entre midi et 16h sur Fun Radio Belfort (100FM). Dès que vous repérez le signal du smash fun, soyez les premiers à appeler au 03 84 90 45 00 (Appel gratuit).

Cabane perchée dans les arbres aux Cabanes des Grands Reflets



Infos et renseignements sur:www.cabanesdesgrandsreflets.com



Un séjour insolite et romantique à gagner, soit dans les arbres, ou dans l'eau c'est avec Fun Radio Belfort - 100FM!



(fin de l'opération le vendredi 10 Février 2017)