publié le 02/02/2018 à 16:00

Imaginez un lieu où vous ne faites qu'un avec la nature, un lieu où vous vous réveillez avec des yeux d'enfant, et le chant des oiseaux!

Les Cabanes des Grands Reflets sont faites pour vous !

Cette semaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, Fun Radio Belfort et Les Cabanes Des Grands Reflets vous invitent à vivre un séjour magique hors du temps, pour deux!

Tentez de gagner un séjour insolite d'une nuit aux Cabanes des Grands Reflets!



Si vous n'avez pas le vertige, laissez-vous tenter par une nuit dans un arbre, ou si vous êtes du genre à préférer être au milieu d'un lac, inaccessible, préférez une nuit sur une cabane flottante!



Nouveautés 2018:



Profitez de cette coupure hors du temps pour une balade en barque mise à disposition, à pied ou à vélo!

Comment gagner le premier séjour?

Surprenez votre chéri.e et offrez une expérience de rêve en vous offrant:

> Un séjour pour deux en amoureux en cabane duo, comprenant également les pétales de roses sur le lit et le petit-déjeuner!



Pour gagner, écoutezCorentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler au 03 84 904 500 (Appel gratuit).





Comment gagner le deuxième séjour? :o

Vous pouvez gagner le premier séjour avec le Smash Fun, mais vous pouvez augmenter vos chances de gagner en tentant votre chance pour le deuxième séjour, cette fois dans une cabane avec bain nordique!

> Un séjour pour deux en amoureux en cabane duo & bain nordique, comprenant également les pétales de roses sur le lit et le petit-déjeuner!

Likez, partagez la publication Facebook, en commentant avec qui vous iriez aux Cabanes des Grands Reflet sur la page de Fun Radio Belfort!

Participez en envoyant vos coordonnées sur ce formulaire ci-dessous:



Infos et renseignements sur:cabanesdesgrandsreflets.com



Un séjour insolite et romantique à gagner, soit dans les arbres, ou dans l'eau, c'est avec Fun Radio Belfort - 100FM!



(Fin de l'opération le vendredi 09 Février 2018)