600 projets en lice pour le budget participatif à Metz, victoire des dragonnes de Metz : l'actu de ce jeudi 20 avril 2017

publié le 20/04/2017 à 09:35

600 projets sont en lice dans le cadre du budget participatif de Metz. Les messins ont déposés leur idées ces dernières semaines. Les services municipaux doivent à présent étudier la faisabilité des projets. Ils ont jusqu’au 20 juin. Les projets doivent répondre à l’intérêt général, correspondre aux compétences municipales et relever des dépenses d’investissement. Une période d’échange sera mise en place cet été. Pour découvrir les projets, rendez-vous sur le site metz.fr





Les travaux d'entretien sur l'A31 se terminent aujourd'hui. Ils auront lieu jusqu'à 15h à hauteur de l’échangeur du Linkling près de Thionville. Des déviations locales sont mises en place.



La Nintendo Switch bat des records. Elle est devenue la console la plus vendue aux Etats-Unis. 906 000 unités en seulement un mois. Autre record : le jeu Zelda. Il a été vendu à plus d'1,3 millions de copies.



En foot, l'AS Monaco s'est qualifié hier en demi-finale de Ligue des Champions. Les monégasques ont battu Dortmund, 3 buts 1. Au match aller, le bus de l'équipe allemande avait été la cible d'explosion quelques minutes avant le coup d'envoi. Les autres qualifiés sont la Juventus, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Le tirage au sort des demies-finales aura lieu demain.



En handball, les dragonnes de Metz ont battu Dijon hier soir en LFH. Score final : 26 à 22. Les messines, leader au classement, doivent encore accueillir Nantes samedi pour terminer la phase retour invaincues.