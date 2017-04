Réouverture du camp Blida à Metz, l'auteur de l'attaque de Dortmund recherché : l'actu de ce mercredi 12 avril 2017

publié le 12/04/2017 à 09:18

Le camp de demandeurs d'asile de Blida a rouvert hier après-midi à Metz. 150 personnes ont démonté leurs tentes du parc de la seille aux environs du camping municipal. 6 douches et 6 toilettes sont mis à disposition. Le précédent camp avait été démantelé en novembre dernier. Près de 500 personnes vivaient dans des conditions d’insalubrité extrême.





Jean-Luc Mélenchon sera en meeting hologramme à Nancy. Le candidat de la France insoumise s’exprimera mardi prochain à Dijon et sera doublé à Nantes, Clermont-Ferrand , Montpellier, Grenoble, Le Port à La Réunion et donc en Lorraine. L’expérience avait déjà été tentée le 5 février dernier à Lyon en chair et en os et à Aubervilliers en hologramme.



L'œuf oracle pour Pâques. Les experts pâtissiers de Lorraine s'associent aux Émaux de Longwy pour créer la version gourmande de l'œuf Oracle imaginé par Frédéric Mane, un artiste joaillier de renommé internationale.



L'auteur de l'attaque de Dortmund est recherché. Trois explosions ont touché le bus du club de foot allemand hier soir avant la rencontre de Ligue des Champions contre Monaco. Une lettre de revendication a été retrouvée sur les lieux. Le défenseur Marc Bartra a été blessé. La rencontre a été repoussée à ce soir 18h45.





En basket, nouvelle défaite pour le SLUC. Les Cougars se sont inclinés 74 à 106 face à Elan Chalon Saône pour la 27ème journée de pro A. Les Nancéiens sont pour le moment relégables.