Sécurité renforcée après des "marave challenge" à Metz, meilleur démarrage en France pour Star Wars : l'actu de ce mardi 19 décembre 2017

publié le 19/12/2017 à 09:55

La sécurité a été renforcée aux abords des lycées après des "marave challenge" à Metz. Trois jeunes de 17 et 18 ans ont été agressés. Le "jeu", lancé sur les réseaux sociaux, consiste à frapper en bande un lycéen au hasard. A la clef : une récompense de 10 euros. Une enquête a été ouverte. Des patrouilles circulent près des établissements messins et notamment les lycées Fabert, Anne de Méjanès, George de la tour, René Cassin ou encore Louis-Vincent. Les images de vidéosurveillance sont en train d'être exploitées.





La grève se poursuit dans les transports en commun à Metz. Les perturbations sont prévues de 16h15 à 18h. Toutes les lignes ne sont pas impactées. Toutes les infos et les horaires sur lemet.fr



A Nancy, la rue Bastien Lepage près de l'école d'architecture est rouverte. Le périmètre de sécurité a été réduit après des travaux de consolidation du bâtiment. Une partie de la façade s'était écroulée en mai dernier. Une file de circulation est mise en place dans les deux sens. La route était fermée depuis le 29 mai dernier.





Des chiffres fous pour Star Wars. L’épisode 8 de la saga a engrangé 450 millions de dollars de recette à travers le monde pour son premier week-end d’exploitation. C'est le meilleur démarrage en France en 2017 avec 2 millions 100 mille entrées. Certains fans ont déjà vu "Les Derniers Jedis" à plusieurs reprises.