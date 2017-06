Des mouchards contre les pollueurs à Nancy, Moussa Niakhaté au FC Metz : l'actu de ce vendredi 23 juin 2017

publié le 23/06/2017 à 09:07

A Nancy, des mouchards ont été installés pour dissuader les pollueurs. L'Office National des Forêts a mis en place des appareils photos en forêt de Haye. En effet, les dépotoirs laissés par les automobilistes coûtent entre 6 000 et 10 000 euros par an à l'ONF. En cas de prise en flagrant délit, l'amende s'élève à 1 500 euros. Une confiscation du véhicule et du permis de conduire sont également possibles.





Troisième étape du budget participatif à Metz. La liste des 638 idées proposées par les Messins a été publiée sur internet. La ville a répondu à chacune d’entre elles selon 4 catégories : réalisable, non-réalisable, déjà prévu ou hors cadre. Prochaine étape en septembre. Les internautes pourront donner leur avis et voter pour les propositions qu’ils préfèrent.



Moussa Niakhaté s'engage avec le FC Metz. Le défenseur de 21 ans vient de signer pour les quatre prochaines saisons avec les Grenats. Passé par le centre de formation du LOSC, il a notamment intégrer le centre de formation de Valenciennes. C'est la deuxième recrue du mercato estival après Ibrahima Niane.