Travaux nocturnes entre Metz et Nancy, hommage nationale pour Arnaud Beltrame : l'actu de ce lundi 26 mars 2018

publié le 26/03/2018 à 08:35

Des travaux sont prévus à partir de cette nuit sur l'A31. Un chantier de réhabilitation de la chaussée commenceentre Metz et Nancy à hauteur de Féy et Lesménil. De 21h à 6h du matin, la circulation sera modifiée. En journée, la vitesse sera limitée à 70km/h.





Les gardes à vue de la compagne et d'un ami de Radouane Lakdim ont été prolongées. La jeune femme âgée de 18 ans et le jeune homme âgé de 17 ans ont été interpellés vendredi soir. Les enquêteurs cherchent à déterminer d'éventuelles complicités et comprendre les raisons du passage à l'acte du terroriste. Des engins artisanaux ont été retrouvés près de son corps dans le supermarché. L'attaque qui a fait 4 morts avait été revendiquée par l'Etat Islamique. Parmi les victimes : le lieutenant colonel Arnaud Beltrame. Un hommage national sera rendu au gendarme décédé des suites de ses blessures ce week-end. Il s'était substitué à une employée retenue en otage par le terroriste.



Le dépistage du cancer du col de l’utérus bientôt gratuit. C’est ce qu’a annoncé hier la ministre de la Santé Agnès Buzin. L’examen sera pris en charge à 100% pour les femmes qui n’auront pas fait de frottis pendant 3 ans. Objectif : éviter 3 000 cas de cancer et 1 000 décès. Une mesure du plan santé de prévention du gouvernement qui devrait être présenté dans la journée.