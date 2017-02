Un avant goût d'été à La Grande Motte : Le Salon des Plages

Le SIPRHO est le carrefour où se rencontrent les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du Sud de la France. Il se tient du 20 au 22 février 2017 à La Grande Motte. Toutes les infos ici !

Le SIPRHO est le carrefour où se rencontrent les professionnels de l'hôtellerie-restauration du Sud de la France.

Les exposants y viennent pour la qualité du visitorat et le professionnalisme de l'organisation.



Les visiteurs viennent et reviennent chaque année pour découvrir les nouvelles tendances et rencontrer les fournisseurs dans une ambiance conviviale et professionnelle, les pieds dans le sable.



Pour la 8ème édition, l'équipe du SIPRHO se remet en question et vous prépare encore de belles surprises... Rendez-vous du 20 au 22 février 2017 à La Grande Motte !



Pratique :

Le salon est réservé aux professionnels (Restaurants, plages aménagées, bars, hôtels, campings, discothèques, etc...). Il est situé sur l'Esplanade Jean Baumel (Terre-plein ouest) à La Grande Motte.

Préparez votre visite en téléchargeant votre PASS.



Horaires :

Lundi 20 février 2017 - 10h à 20h

Mardi 21 février 2017 - 10h à 22h (Nocturne)

Mercredi 22 février 2017 - 10h à 17h