Miss Univers ne connait même pas le nom du journaliste qui l'interroge.

Miss Univers

par Jean-Alexis Lemieux publié le 17/02/2017 à 14:47

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Iris Mittenaere a répondu à une interview de Thomas Misrachi sur BFM TV. La jeune femme devait répondre à un questionnaire concernant des rumeurs sur ses relations sentimentales et dire si celles-ci étaient vraies ou fausses.



Il commence par évoquer une relation avec Camille Cerf, la Miss France 2015, Iris Mittenaere répond immédiatement "Faux". Il parle ensuite d'une relation avec Kev Adams, l'humoriste et acteur, celle-ci avoue avoir entendu parler de cette rumeur qui a apparemment fait rire tout son staff.



Pour terminer, le journaliste lui pose la question : "Un autre nom, Thomas Misrachi, ça vous dit quelque chose ?" Elle répond sans hésiter :"Non !". Complètement gêné, le journaliste essaie de rattraper la situation : "Bon c'est moi, je me suis pris un vent, mais c'est un vent de Miss Univers, donc ça va..."