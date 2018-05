Un dispositif "examens" à la SNCF pendant la grève, victoire des Dragonnes de Metz : l'actu de ce jeudi 24 mai 2018

publié le 24/05/2018 à 08:50

Le dispositif examens a été activé sur les rails . Objectif : acheminer dans de bonnes conditions tous les candidats à leur centre d'examen. Une liste de trains particulièrement suivis sera assurée pour chaque journée de grève à la SNCF. En Lorraine, plusieurs gares mettent en place le système par exemple à Conflans-Jarny, Epinal, Metz, Nancy et Thionville.





Le "non" l'a emporté pour la Vot’action à la SNCF. Les cheminots ont voté contre la réforme ferroviaire du gouvernement. Ils étaient appelés à se prononcer du 14 au 21 mai. En Lorraine, plus de 96% des cheminots y sont opposés également. Les syndicats seront reçu demain à Matignon.



Le trafic est encore bien perturbé aujourd’hui dans la région pour ce 22eme jour de grève. Un train sur 2 circule en Lorraine. Comptez 2 TER sur 3 entre Nancy et Luxembourg, la moitié des liaisons entre Nancy et Metz sont assurées. 5 trains sur 9 entre Metz et Thionville. La même chose entre Thionville et Luxembourg. Pas de service en revanche entre Metz et Bar-le-Duc.





En handball, les Dragonnes de Metz l'ont emporté 29 à 25 pour le match aller de la finale de LFH contre Brest. Objectif : un 22eme titre. Le retour est prévu samedi aux Arènes. Rendez-vous à 20h30