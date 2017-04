Une heure de parking gratuit à Metz, retour des plots en béton à Nancy : l'actu de ce lundi 3 avril 2017

publié le 03/04/2017 à 09:06

Du changement est prévu sur les parkings au centre-ville de Metz. Le stationnement gratuit devant le marché couvert et la cathédrale passe finalement à 1 heure. Annonce du maire messin Dominique Gros en conseil municipal. Il y a 2 semaines, le stationnement gratuit était passé à 25 minutes sur les deux places messines provoquant l'inquiétude des commerçants. Les places Jean-Paul II et Saint Etienne ainsi que les places situées rue des Jardins et rue du Four du Cloître sont concernées.





A Nancy, les plots en béton font leur retour place Stanislas. Ils avaient été retirés début janvier. 23 plots ont été remis en place ce week-end. Objectif : sécuriser la célèbre place nancéienne et éviter l'irruption d'un camion fou lors des manifestations estivales.



Il y a des livres dans le Met' cette semaine à Metz. Le réseau de transport messin vient de mettre en place des livres dans certains bus. Objectif : faire voyager la lecture et l’écriture. En tout, c’est près de 150 bouquins offerts par une librairie locale qui circuleront sur les lignes. Une initiative dans le cadre du festival du livre. Les voyageurs pourront également déposer des livres dans les bus pour participer au mouvement.



La grande Transhumance a eu du succès ce week-end près de Nancy. Près de 1 500 personnes de Malzéville et l'agglomération nancéien ont assisté à la fête annuelle. 130 moutons ont parcourus 5km entre le site de Pixérécourt et le "Plateau".



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine