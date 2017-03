Alerte enlèvement en France, travaux à Nancy : l'actu de ce jeudi 30 mars 2017

publié le 30/03/2017 à 09:05

Vincente, un petit garçon de 5 ans, a été enlevé par son père à Clermont-Ferrand hier. Il mesure environ un mètre, a les cheveux châtain courts et les yeux marron. Il porte des lunettes de vue et est vêtu d'un pyjama avec le logo "CARS" et d'un caleçon bleu. Son père est un individu de type méditerranéen, yeux marron, cheveux courts noirs. Il porte une barbe courte. Ils circuleraient dans un véhicule de couleur noire. Si vous localiser l'enfant, appeler le 197. C'est la 20ème fois que cette alerte est déclenchée en France.

Alerte Enlèvement en cours : appelez le 197 pour vos signalements. Informations >> https://t.co/HrRDuPv9ou pic.twitter.com/of4Rs22xHL — Ministère Justice (@justice_gouv) 29 mars 2017

Quelle condamnation pour le chauffard de la RN4 en Meuse ? Le trentenaire sous cocaïne avait traversé le terre-plein à hauteur de Ménil-la-Horgne en juillet 2014. Il a heurté une voiture provoquant la mort de 5 personnes dont trois enfants de 7, 10 et 13 ans. En première instance, le conducteur meusien reconnu coupable avait écopé de 7 ans de prison ferme. 10 ans ont été requis en appel.



La circulation sera perturbée à partir d'aujourd'hui à Nancy. Les trottoirs du viaduc Kennedy seront en travaux pendant 2 mois. La circulation sera donc réduite à une voie la semaine entre 9h et 16h. La circulation se fera sur 2 voies en dehors de ces horaires.



Un parking relais sera inauguré aujourd'hui près de Nancy. Le nouvel espace situé à Houdemont offre 22 places de stationnement dont 2 avec recharge électrique. Objectif : inciter les riverains et banlieusards du Sud à co-voiturer ou à prendre le train. 25 000 véhicules circulent tous les jours vers Nancy par l’A330. Trois vélos d’occasion seront également bientôt mis à disposition à la gare.





La fac de droit accueille une vente aux enchères particulière aujourd'hui à Nancy. Elle aura lieu aujourd'hui et sera animée par les étudiants de la licence professionnelle "droit du patrimoine". Objectif pour les jeunes : valider leur année de licence. Les bénéfices seront reversé notamment à l’association Soroptimist qui promeut les droits humains et délivre des bourses aux étudiants. Début de la vente à 18h.





En handball, les dragonnes de Metz ont battu l'OGC Nice hier soir. Score final : 29 à 10. Les Messines confortent un peu plus leur place de leader du championnat.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine