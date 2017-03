Grève sur le réseau Stan à Nancy, 10 ans de prison pour le chauffard de la RN4 en Meuse : l'actu de ce vendredi 31 mars 2017

publié le 31/03/2017 à 09:06

Le réseau Stan à Nancy est paralysé par une grève aujourd'hui. Les salariés rejettent le plan social. Seulement 30% des services sont assurés. Il faut compter un tram toute les 15 minutes. Sur les lignes 2 à 10 et 16, les horaires du dimanche sont appliqués. Aucun service n’est assuré sur les lignes 11 à 15 et 17 à 19. Les horaires seront dispo sur le site du réseau stan.



Le chauffard de la RN4 en Meuse a été condamné en appel. Il écope de 10 ans de prison ferme. L’homme de 35 ans avait provoqué la mort de 5 personnes en juillet 2014 à Ménil-la-Horgne. Sous l’emprise de la cocaïne, il avait traversé le terre plein central et percuté une voiture qui arrivait dans l’autre sens. 3 enfants sont décédés dans l’accident. En première instance, il avait été condamné à 7 ans de prison.



La foire attractive de Nancy ouvre aujourd’hui. Les festivités commenceront dès 16h. Au programme de cette 678ème édition : 16 grands manèges, une quarantaine d’attractions, une dizaine de trains fantômes ou encore 43 points de restauration. Rendez-vous place Carnot et cours Léopold à Nancy.