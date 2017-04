"Une rose,un espoir" ce week-end, Metz aide pour la fête des voisins : l'actu de ce vendredi 28 avril 2017

publié le 28/04/2017 à 09:37

Le quatrième jour du procès de Francis Heaulme ouvre aujourd'hui à Metz. La journée d'hier était entièrement consacré à l'audition des proches du tueur en série. La sœur du Routard du crime a comparu devant la Cour d'Assises de Moselle provoquant les pleurs de l'accusé. Il est soupçonné du double meurtre de Cyril et Alexandre à Montigny-les-Metz en 1986.



"Une rose,un espoir" c'est ce week-end. Les motards reprennent la route samedi et dimanche pour récolter des dons au profit de la ligue contre le cancer. Ils seront dans le Pays-haut près de Longwy mais aussi à Saint-Julien-les-Metz ou encore aux Chardons au sud de Nancy. L’année dernière plus d’un million d’euros avait été récolté en France.



La ville de Metz donne un coup de pouce pour la fête des voisins. La ville mosellane offre aux habitants un soutien logistique pour l’organisation. Elle prête, livre et récupère le matériel comme des tables, bancs ou chaises. Elle met également à disposition un kit de communication. Les particuliers et les associations peuvent en bénéficier. Pour cela, il suffit de remplir le dossier téléchargeable en ligne et de la retourner avant le 9 mai à la mairie de son quartier. Rendez-vous donc sur metz.fr



Le centre-ville de Metz est en travaux. La chaussée est en cours de rénovation au pied de la cathédrale, place d’Armes. La circulation est donc coupée dans le sens Place d’Armes/ rue des jardins. Les travaux devraient se poursuivre notamment sur le carrefour Fournirue/Rue Fabert. De gros changements sont prévu rue d’Estrées. Une aire de stationnement va etre crée. Le chantier devrait durer 4 mois.



Une concertation publique est organisée autour du marché couvert de Nancy ce week-end. Deux jours d’animations sont organisé aujourd'hui et demain place Charles III. La banque alimentaire installera une cuisine mobile et un vélo extracteur de jus. Un cour de cuisine sera également proposé le matin avec Monsieur Lé, chef du restaurant Cooki. Objectif : connaitre l’avis des nancéiens sur le marché couvert et son évolution.



En foot, 35ème journée de Ligue 1 ce weekend. Le FC Metz reçoit l’AS Nancy-Lorraine demain à Saint-Symphorien. Au match aller, les nancéiens avaient battu les grenats 4 à 0. L’enjeu est de taille. Les hommes de Pablo Correa sont 19ème à égalité de points avec Dijon. Les joueurs de Philippe Hinsberger eux, sont 15ème. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.