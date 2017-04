4 personnes interpellées en Lorraine après l'attentat déjoué, Francis Heaulme nie toujours : l'actu de ce mercredi 26 avril 2017

publié le 26/04/2017 à 09:42

L'enquête sur l'attentat déjoué en France pendant la campagne présidentielle se poursuit. Quatre hommes ont été interpellés hier par le RAID en Lorraine dont trois à Vandoeuvre-lès-Nancy. Une cinquième personne a été arrêtée à Marseille. Ils pourraient être lié à l'attentat que projetait de perpétrer durant la campagne présidentielle,deux hommes, interpellés le 18 avril dernier.





Le deuxième jour du procès de Francis Heaulme s'ouvre aujourd'hui. Le tueur en série comparaît pour le double meurtre de Cyril et Alexandre à Montigny-lès-Metz en 1986. Hier, la cour a tiré au sort les jurés et le président a lu un long résumé de l'enquête. Le Routard du crime a une nouvelle fois nié son implication hier après-midi. C'est le cinquième procès dans cette affaire. Francis Heaulme a déjà été condamné par 2 fois à perpétuité dans d'autres dossiers.





La messine se déroulera le 1er mai à Metz. Vous pourrez retirer vos dossards à partir de cette après-midi pour l'édition 2017 de la course contre le cancer du sein. 15 000 participantes sont attendues dans les rues de Metz. Vous pouvez donc retirer le dossard rose selon le calendrier suivant : mercredi 26 avril, de 14h à 19h, jeudi 27 avril de 16h à 19h et vendredi 28 avril de 16h à 19h au magasin Décathlon à Augny. Samedi 29 et Dimanche 30 de 14h à 18h, place de la République à Metz ou encore le jour de la course le lundi 1er mai sur place de 8h à 9h30.



A Longwy, vous pouvez participer aux préparations des festivités avant l’arrivée du tour de France cet été. La ville récupère les vélos usagés. Objectif :créer une sculpture de vélos pour en faire un emblème. Vous pouvez déposer votre 2 roues au centre technique municipal situé ZAC du Petit-Breuil, de 9h à 13h jusqu’à vendredi.



En basket, le SLUC Nancy n'a pas réussi à s'imposer face à Lyon Villeurbanne hier pour la 29ème journée de pro A. Les Cougars sont toujours derniers de pro A.



En handball, les dragonnes de Metz accueillent Toulon ce soir pour les demi-finale de la coupe de France. Coup d'envoi à 20h45 aux Arènes de Metz.