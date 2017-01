Vague de froid en Lorraine, le sapin de Nancy désinstallé, record pour les boules de Meisenthal : l'actu de ce lundi 16 janvier 2017

De la neige est tombée cette nuit en Lorraine et notamment à Nancy. Une vague de froid est prévue à partir de ce soir partout en France.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 16/01/2017 à 09:30

Une vague de froid devrait s'installer en France et notamment en Lorraine cette semaine. Elle est attendue à partir de ce soir. C'est la première de cette ampleur depuis 2012. Un pilotage national quotidien exceptionnel a été mis en place par le gouvernement.





A Nancy, le sapin de Noël doit être retiré. Installé place Stanislas pour les festivités de fin d'année, il doit être démonté par les services techniques de la ville. La bulle qui enveloppait la statue de Stanislas aurait dû, elle aussi être désinstallée, mais les rafales de vent de la semaine dernière l'ont déchirée et éclatée.





Record battu pour le centre international d'art Verrier de Meisenthal en Moselle. 42 700 boules de Noel ont été vendues en 2016. C'est 7 700 de plus qu'en 2015. "Fizz" la dernière boule de Noel en forme de presse citron a été écoulé à 12 600 exemplaires sur les 13 000 produits.





Un nouvel arbre à livres à Nancy. En forme d'arche, il vient de pousser place Charles III. Plusieurs bouquins sont laissés à dispositions des passants. Tout le monde peut en déposer ou en emprunter gratuitement. Une autre bibliothèque ouverte avait déjà été installée place Saint Epvre. D'autres arbres à livres pourraient voir le jour prochainement.





En foot, la victoire de l'ASNL 1-0 contre Bastia ce weekend. Une victoire qui permet aux nancéiens de remonter à la 11ème place du classement. De son côté, le FC metz a fait match nul 0-0 face à l'OGC Nice, leader de Ligue 1 détrôné hier soir par l'AS Monaco.



En basket, la défaite du SLUC Nancy contre Lyon Villeurbanne ce weekend. Score final : 84 à 71. Les Cougars restent derniers du classement de pro A.



Troisième victoire d'affilé pour les Bleus au Mondial de handball. Les Experts ont battu 31 à 28 la Norvège hier. A suivre aujourd'hui aux arènes de Metz : Slovénie-Macédoine à 17h45 et Espagne-Angola à 20h45.



