Le loup visé en Lorraine, le FC Metz éliminé de la Coupe de la Ligue, le Mondial de hand à Metz : l'actu de ce jeudi 12 janvier 2017

Plusieurs matchs de poule du mondial de handball se joueront dès aujourd'hui aux Arènes de Metz.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 12/01/2017 à 09:06

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

En Lorraine, le loup a nouveau dans le viseur des éleveurs. Le tribunal administratif de Nancy maintient les arrêtés préfectoraux de décembre qui autorisent les tirs de défense dans les Vosges et en Meurthe et Moselle. Plusieurs associations de défense du loup demandaient la suspension de la décision.





231 220 voyageurs sont passés par Lorraine Airport en 2016. Un chiffre en baisse de 10 % par rapport à 2015 Une diminution qui s'explique notamment par la fermeture de la piste pour réfection pendant 6 semaines.



Elton Brown au SLUC Nancy Basket. Le pivot américain rejoint les Cougars jusqu'à la fin de la saison. Agé de 34 ans, il jouait l'année dernière avec l'équipe du Havre.



Les Bleus lancent leur mondial de handball avec succès. Victoire 31 à 16 hier soir contre le Brésil pour le match d’ouverture à Paris. Les Experts tenteront cette année un sixième sacre planétaire. Une quinzaine de match de poule se joueront aux arènes de Metz. Ça commence dès aujourd’hui avec le match Slovénie – Angola à 14h suivi de Macédoine Tunisie à 17h45 et Espagne -Islande à 20h45.



Le FC Metz éliminé de la Coupe de la Ligue. Les Grenats se sont inclinés 2-0 contre le Paris Saint Germain hier en quart de finale. De son côté, Bordeaux s’est qualifié face à Guingamp 3-2. En demi-finale, Bordeaux accueillera Paris et Nancy se déplacera à Monaco.

Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine