Vigilance orange levée en Lorraine, la circulation des bus scolaires interdite en Meuse : l'actu de ce vendredi 13 janvier 2017

Météo France a placé la Lorraine en vigilance orange puis jaune pour vents violents et neige-verglas ce matin.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 13/01/2017 à 09:15

L'alerte orange a été levée en Lorraine ce matin. La région a été placé en vigilance jaune vents violents et neige-verglas par Météo France. 9 700 foyers étaient privés d'électricité ce matin à 6h.



Avec ces conditions météo, les transports sont perturbés notamment sur les rails. Plusieurs retards sont à prévoir sur les lignes Metz-Thionville-Luxembourg. Des arbres et des branches sur les rails bloquent la circulation.

Sur les routes, 8 km de bouchons se sont formés sur l'A31 entre Nancy et Metz ce matin.



Dans le reste de la France, 237 000 foyers sont privés d'électricité ce matin notamment en Normandie et en Picardie. Le vent a atteint les 146km/h à Dieppe.



En basket, le SLUC part affronter Lyon-Villeurbanne ce weekend pour la 16ème journée de pro A. Les Cougars sont toujours derniers du classement.



En foot, Reprise du championnat de Ligue 1 ce weekend. L’AS Nancy Lorraine accueille Bastia demain soir pour la 20eme journée. De son côté le FC Metz part affronter Nice dimanche à 15h.



A noter : le match Lunéville-Chambly pour les 32ème de finale de la Coupe de France aura lieu demain à 15h. La rencontre avait été reportée en raison des conditions météo. Le vainqueur accueillera au prochain tour l’AS Monaco.



En handball, les Bleus affrontent les Japonais aujourd'hui à Nantes pour le Mondial. Coup d'envoi à 17h45.



