Vague de froid en Lorraine, travaux à Nancy : l'actu de ce lundi 26 février 2018

publié le 26/02/2018 à 09:04

La vague de froid touche la France. Avec le "Moscou-Paris", les températures glaciales sont accentuées par le vent venu de Sibérie.Des éclaircies sont tout de même prévues toute la journée dans la région. Côté mercure : il fera entre -8 et -6 degrés ce matin, entre -5 et -1 degrés cette après-midi. On prévoit -1°C à Metz, -2°C à Nancy et -4°C à Longwy.





Attention aux travaux à Nancy pendant les vacances. La circulation rue Sainte-Catherine sera à sens unique. La conduite d’eau potable de la rue de l’Ile de Corse doit être renouvelée. A partir du 9 mars, les travaux se poursuivront pendant 10 semaines sur la rue de l’Ile de Corse, la bande cyclable sera supprimée et la circulation sera réduite à une file en dehors des heures de pointe. A noter que le pont Bazin sera fermé à la circulation du 5 au 9 mars.



Primark arrive bientôt à Metz. La marque a annoncé que la nouvelle boutique ouvrira ses portes le 21 mars prochain au centre commercial Muse.



En basket, l'équipe de France s'est imposée hier à Nancy 64-49 contre la Belgique. Un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2019. Avec 4 victoires en 4 matches, les tricolores décrochent d'office leur billet pour le tour suivant des qualifications. Prochaine rencontre : le 29 juin en Bosnie Herzégovine.



En Lorraine, le FC Metz a fait match nul 2 partout ce week-end contre Guingamp pour la 27ème journée de Ligue 1. Les Grenats qui ont mené deux fois au score restent derniers du classement.

En Ligue 2, l’AS Nancy-Lorraine accueille le FC Lorient ce soir en clôture de la 27ème journée de championnat. Coup d'envoi à 20h45.