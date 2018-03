Venez soutenir La Ligue contre le Cancer de Belfort

publié le 19/03/2018 à 17:30

Fun Radio Belfort, et la salle de sport Elancia Belfort soutiennent La Ligue Contre le Cancer!

Venez montrer votre soutien pendant "La nocturne moves" ce jeudi 22/03 à partir de 18h avec un pot participatif pour l'opération à la salle de sport Elancia Belfort, c'est totalement gratuit!Chaque mouvement des participants sur les machines de cette salle seront comptabilisés et de l'argent sera reversé en fonction des efforts effectués à l'association de la Ligue Contre Le Cancer.

La nocturne est ouverte à TOUS, toute personne adhérente ou non peut venir cumuler des moves (méthode de calcul de vos mouvements sportifs) pour nous aider à soutenir la cause de La Ligue Contre Le Cancer.

Vos efforts récompensés!

La première féminine et 1er homme qui collecte le + de moves durant les 3 semaines de l'opération de soutien gagne un restaurant pour 2 personnes ou même une initiation au Golf offert le Golf du château de Bournel.

Et pour 1 000 moves collectés, un t-shirt vous est offert!

Infos pratiques





Infos et renseignements directement sur leur site en cliquant ici !

Participez au challenge jusqu'au 31 mars.

"La nocturne moves": jeudi 22/03 à partir de 18h à la salle de sport Elancia Belfort.



ADRESSE:

1 rue de Besançon (Près du Gifi à Belfort)

90 000 Belfort



N° DE TEL:

03 84 28 30 55



Alors, prêt à vous remettre au sport pour la bonne cause?

La 1ère radio musicale sur le territoire de Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!