Suivez le mardi gras de la Fun Radio Family #CarnavalFunRadio

Toute la famille Fun Radio s'est déguisée pour fêter mardi gras ce 28 février 2017.

> #CarnavalFunRadio (28/02/2017) - Best Of Bruno dans la Radio Crédit Média : Niklaas

par Jean-Alexis Lemieux publié le 28/02/2017 à 09:28

On ne vous présente plus l'enthousiasme qu'a toute la famille Fun Radio pour faire la fête. Entre Ibiza, l'ElectroBeach Music Festival, Tomorrowland. La famille est présente partout ou il y a possibilité de faire la teuf ! Alors pourquoi ne pas s'amuser et se déguiser en ce jour spécial de mardi gras ? Toute l'équipe de Bruno dans la radio a lancé les festivités avec des costumes complètement délurés dès 6 heures du matin.



Bruno était déguisé en Negan de The Walking Dead (on aurait pu croire en Renaud ... ), Christina a fait très fort en se déguisant en Kim Kardashian, Vacher qui ne loupe pas une occasion pour se faire remarquer s'est déguisé en Olaf de La Reine des Neiges et pour terminer Elliot a été magique puisqu'il s'est déguisé en David Guetta ! D'ailleurs, l'équipe lui a donné comme défit de venir mixer ce soir dans Le Before Party Fun à 19h, défi qu'Elliot a tout de suite accepté. Les animateurs de la matinale ne sont pas les seules à être déguisés.

Toute la famille Fun Radio s'est déguisée pour cette journée spéciale qui ne s'arrête pas qu'à la matinale Bruno dans la radio, les festivités dureront toute la journée et vous pouvez si vous êtes déguisés débarquer dans les studios de Fun Radio pour faire la fête avec nous ! Et n'hésitez pas à voter pour votre costume préféré dans l'album Facebook de Fun Radio.