par Laura Lefebvre publié le 27/02/2017 à 11:23

Le 28 février 2017, à l'occasion de Mardi Gras, Fun Radio organise son carnaval. Au programme de la journée : des animations, des surprises et surtout des déguisements. Sur ce dernier point, Bruno ne rigole pas du tout. Chaque année, il se démène pour trouver un déguisement original, il souhaite que son équipe en fasse de même.



Niklaas avait l'intention de porter simplement des lunettes de soleil pour se faire passer pour DJ Snake, Fonf pensait venir avec un drap troué pour faire un fantôme, et Mika a eu l'idée la plus improbable, venir en boucher. Bruno est très clair, celui qui ne fera pas d'effort pour se déguiser passera une très mauvaise semaine. Ils sont prévenus.



Quant aux autres membres de l'équipe ils ont été plus inspirés : Looseman sera en méchant fragile, Grace incarnera un personnage qui lui ressemble, Karina en indienne, Vacher devait être en ananas, mais il a changé d'avais à la dernière minute. Rendez-vous demain pour découvrir tous les déguisements !