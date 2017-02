Les sœurs Nervo ont révélé, le 16 décembre dernier, un titre explosif.

> NERVO & Askery feat Brielle Von Hugel - Alone (Official Music Video)

par Jean-Alexis Lemieux publié le 15/02/2017 à 11:37

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Les sœurs Nervo, Miriam & Olivia Nervo, ont révélé le 16 décembre dernier le clip de leur nouveau titre Alone. Les DJettes ont rejoint leur ami producteur, Askery, pour sortir ce nouveau morceau bien électro et qui risque de plaire à un grand nombre de fans.



Le producteur Askery aurait rencontré les filles en discothèque en Suisse et depuis ce jour, ils sont devenus inséparables. Le titre Alone, est le fruit de leur première collaboration et c'est franchement très réussi. Le clip est simple mais très marrant en mode dessin animé représentant les sœurs Nervo décollant vers une planète où leur pote Askery organise une fête.

Les deux sœurs seront présentes lors de la Fun Radio Ibiza Experience, le 14 avril prochain. Vous pouvez dès maintenant acheter vos places pour assister à cet énorme show qui aura lieu à l'AccorHotels Arena.