Le plus grand rendez-vous EDM de la capitale revient pour une deuxième édition le 14 avril 2017, avec un line-up de premier ordre.

> Fun Radio Ibiza Experience : les 3 premiers noms du line-up dévoilés

publié le 19/01/2017 à 07:55

En 2016 Fun Radio organisait une soirée exceptionnelle en apportant à Paris l'ambiance de l'illustre Ushuaïa Beach hôtel d'Ibiza. Près de 15.000 personnes s'étaient retrouvées à l'AccorHôtels Arena pour faire la fête sur le son des sets des plus grands DJ's de la planète. Le 14 avril 2017, Fun Radio remet ça et là encore le line-up tiendra ses promesses comme le démontrent les 3 premiers noms dévoilés ce jeudi 19 janvier.



En effet, la salle parisienne sera transformée en dance floor géant et les rythmes seront assurés par des as des platines, à commencer par Hardwell, l'un des maîtres du genre, qui sera au rendez-vous parisien. Le Néerlandais partagera l'affiche avec une autre pointure, Robin Schulz et sa deep house à l'origine de plusieurs tubes et le duo W&W venu des Pays-Bas et qui distribuera ses sons EDM au public parisien.

Hardwell, le cador de l'EDM

Âgé de 29 ans, Robbert van de Corput aka Hardwell est une référence parmi les DJ's. Premier du classement Top 100 DJ Mag en 2013 et 2014, il reste actuellement troisième, signe de sa constance parmi la crème du genre. Connu du grand public à la sortie de son titre Call Me a Spaceman, il collabore avec les plus grands et devient un incontournable des plus grands festivals du monde tels l'Ultra Music Festival de Miami, Tomorrowland ou encore l'Electrobeach. Actuellement, son tube Thinking about you est en playlist Fun Radio. Le 14 avril, il sera donc à Paris pour un set immanquable.

Robin Schulz, le deutscher meister

Il est allemand, il a 29 ans et a signé des remix devenus cultes. Robin Schultz a fait s'enflammer des milliers de dance floor à travers le monde avec My Probz ou encore le remix de Prayer in C de Lilly Wood and The Prick. Ses productions trustent les têtes des ventes dans plusieurs pays et son succès lui a offert l'opportunité de collaborations prestigieuses, à l'image de celle avec David Guetta sur Shed a Light, qui tourne en ce moment sur Fun Radio.

W&W à l'ADN EDM

W&W pour Willem van Hanegem et de Wardt van der Harst est un duo de DJ's néerlandais originaires de Bréda, comme Hardwell dont le label a produit Trigger, le titre qui a révélé le duo en 2012. Depuis, W&W ont fait du chemin au point de collaborer avec Dimitri Vegas et Like Mike sur Waves, devenu l'hymne du festival Tomorrowland en 2014. Leur style 100% EDM devrait mettre le feu à l'AccorHotel Arena. Ne tardez pas à réserver vos places pour la soirée de l'année.