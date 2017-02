La seconde édition du plus grand rendez-vous EDM de Paris revient le 14 avril 2017, avec une programmation très alléchante.

publié le 09/02/2017

Fun Radio Ibiza Experience revient pour une nouvelle édition ! En 2016, l'événement EDM de l'année avait attiré près de 15.000 personnes à l'AccorHotels Arena de Paris. Pour la seconde fois, Fun Radio vous met dans l'ambiance de l'illustre Ushuaïa Beach hôtel d'Ibiza. Préparez-vous à faire la fête aux sons des plus grands DJ's de la planète, avec la deuxième édition de la Fun Radio Experience, qui se déroulera le 14 avril 2017.



Pour l'occasion, l'AccorHotels Arena s'apprête à vibrer sur les tubes dance floor. Au programme, six artistes de renommée internationale, dont les trois premiers cadors des platines dévoilés le jeudi 19 janvier dernier. On savait donc que la soirée allait être épique avec les Néerlandais Hardwell et W&W, mais aussi l'allemand Robin Shulz.



Et la suite de la programmation est à la hauteur et assure un show EDM exceptionnel, puisque l'incontournable Afrojack, les jumelles néerlandaises Nervo et le jeune et talentueux Sam Feldt seront également de la partie !

Hardwell, DJ star de l'EDM

À 29 ans, le Néerlandais s'est hissé au sommet de l'électro mondiale. Après son passage dans les plus grands festivals du monde, comme Tomorrowland, l'Ultra Music Festival de Miami ou l'Electrobeach, Robbert van de Corput est devenu une référence parmi les DJ's.



Également maître de l'électro house, il se place en première position du Top 100 DJ de DJ Mag en 2013 et en 2014. Connu pour Call Me A Spaceman et Apollo, deux titres qui ont fait un énorme carton sur les dance floors, Hardwell ambiancera l'AccorHotels Arena le 14 avril prochain.

Robin Schulz, le "meister" du remix

On ne présente plus cet Allemand de 29 ans aux fans d'électro. Passé maître dans l'art du remix, Robin Schulz a vu sa notoriété exploser grâce à sa version de Waves de Mr. Probz, ou à celle de Prayer in C, le titre des français de Lilly Wood and the Prick.



Son tube Sugar, approche quant à lui les 300 millions de vues sur Youtube. Dernier tube en date pour le DJ, une collaboration avec David Guetta pour le titre Shed A Light, sorti le 31 janvier dernier, et qui tourne déjà en boucle à la radio.

W&W, le duo star de Tomorroland

Les Néerlandais Willem van Hanegem et Wardt van der Harst forment le duo W&W. Originaires de Bréda aux Pays-Bas, les deux artistes et producteurs ont décidé de joindre leurs talents en 2007. Ils ont été révélés en 2012 grâce au titre Trigger, produit par le même label que Hardwell.



Depuis, ils écument les plus grandes scènes électro du monde, collaborant avec Hardwell, Tiësto ou David Guetta. En 2014, leur tube Waves, qu'ils partagent avec Dimitri Vegas, devient même l'hymne du festival Tomorroland. Un style 100% EDM qui devrait enflammer l'AccorHotels Arena à la Fun Radio Ibiza Experience !

Afrojack, l'incontournable DJ néerlandais

Qui ne connait pas Afrojack ? Fort de ses collaborations avec les plus grandes stars mondiales, comme Beyoncé et son Who Run The World, ou Pitbull sur Give Me Everything, le DJ est une référence du genre et est incontournable aujourd'hui. S'il ne fait pas que de l'électro, il en est l'un des papes.



Dernier carton en date pour Afrojack, le titre Hey Mama qu'il partage avec David Guetta, Nicki Minaj et Bebe Rexha. Un tube qui a rapidement inondé les radios du monde entier, et qui cumule près d'un milliard de vues sur Youtube.

Nervo, le duo féminin multi-talentueux

Elles sont deux, elles sont jumelles, viennent d'Australie et forment le duo Nervo. Les deux DJ sont résidentes chez Fun Radio, tous les troisièmes samedis du mois, de 00h à 02h. Et les jeunes femmes, en plus d'être auteures, compositrices et chanteuses sont également mannequins. Un combo qui rendra le dancefloor parisien incandescent.



D'abord connues pour avoir composé des titres pour Kesha, The Pussycat Dolls ou Kylie Minogue, les sœurs Nervo ont également participé à l'écriture du tube When Love Takes Over de David Guetta et Kelly Rowland.



En juillet 2011, Nervo écrit et interprète la chanson qui sera l'hymne de Tomorrowland, The Way We See The World, d'Afrojack, Like Mike et Dimitri Vegas. Leur premier gros succès en "solo", You're Gonna Love Again, avec Avicii, est sorti en 2012.

Sam Feldt, le nouveau talent

Le jeune DJ néerlandais de 23 ans s'est fait connaître notamment grâce à ses remix, et en particulier à Show Me Love, sa version du tube de Robin S, sorti en 1993. Exposé aux yeux des amateurs d'EDM depuis peu, Sam Feldt a commencé sa carrière en 2014.



Depuis, le jeune artiste mixe dans des clubs aux quatre coins de la planète et a dévoilé un premier EP, Been A While sorti en 2016. Sam Feldt a dévoilé le 27 janvier dernier son remix de Bright Lights, des néerlandais de HEAVN.



N'oubliez pas de réserver vos places pour la Fun Radio Ibiza Experience ici !