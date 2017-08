publié le 29/08/2017 à 15:20

En plus d'être animateur sur Fun Radio et DJ, Adrien Toma tient une chaîne YouTube : Le DJ Booth. Il partage des exclusivités à ses abonnés, comme les coulisses de Tomorrowland. Dernièrement Adrien Toma a décidé d'en montrer plus en proposant des tutos. Après avoir expliqué comment monter un studio de production, il a dévoilé sa méthode pour remixer un son.



Pour sa démonstration il a choisi le titre le plus remixer du moment, à savoir Mi Gente de J.Blavin et Willy William. Adrien Toma se sert de deux outils de mixage : Logic Pro X et Nexus 2. Pour remixer un titre, il commence par s'occuper de l'intro qu'il modifie complètement, puis il remet le morceau original. Dans un second temps le DJ cherche a faire monter le son, en reprenant le sample mais en le revisitant. Il a proposé une version plus dynamique que l'original mais il y a plein d'autres possibilités... A vous de jouer !