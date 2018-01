VIDÉO - Avicii dévoile son nouveau clip : "Friend Of Mine"

publié le 02/01/2018 à 19:29

Avicii a choisi un cadre idyllique pour mettre en scène son clip Friend Of Mine. Une bande de copains arrivent, à bord d'un van, sur une plage paradisiaque. Une scène rappelant la période estivale et les bons moments entre amis.



Le producteur suédois met aussi en lumière la barrière fragile entre l'amour et l'amitié. Un couple d'amis se cherchent à l'image des paroles : "Maintenant je vois pourquoi je deviens nerveux quand tu me regardes. C'est comme si tes yeux essayaient de me dire quelque chose. Que tu es bien plus qu'une simple amie," chantent Vargas & Lagola.

Ce titre électro et folk est dans la même lignée que les autres sortis sur son EP le 10 août dernier : Avïci. Un clip alliant à merveille le son et l'image, on a hâte de découvrir les autres.