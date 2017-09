Avicii - Without You (The Making Of) ft. Sandro Cavazza

publié le 18/09/2017 à 17:53

Comment produire un son ou réaliser un clip ? Les artistes sont de plus en plus nombreux à répondre à nos interrogations en dévoilant des making-of. Avicii a filmé toute son équipe en studio, et a révélé la composition de son morceau phare : Without You. On le voit dans son élément, construire son morceau pas à pas et se réjouir de l'avancée de ce titre, qui confirme son talent malgré son absence pendant un an.



Avicii va encore plus loin. Le 26 octobre prochain, un film sur sa vie sortira au cinéma aux Etats-Unis. Dans la bande annonce on comprend que la réussite fulgurante et le succès ne lui ont pas fait que du bien. Le DJ suédois a eu beaucoup de mal à s'y accommoder. Celui qui n'avait pas réellement expliquer les raisons de son départ en 2016 reviendra sûrement sur cet arrêt soudain. Pour le moment il n'y a pas encore de date sur la sortie de ce biopic en France.

> AVICII: TRUE STORIES - Official Trailer

Avicii n'est pas la seul à partager les coulisses de ses productions. Taylor Swift en est même une adepte. Dernièrement elle a montré comment elle a réalisé son maquillage de zombie et le résultat est impressionnant, tout comme l'intégralité du clip Look What You Made Me Do. Dans la même lignée, Rihanna avait affolé la toile avec son clip Needed Me. Le making-of montre le nombre de personnes nécessaires à une telle production.

DJ Snake a lui aussi partagé les coulisses de l'un de ses clips. C'était en 2016 avec son morceau Middle. Les deux personnages phares expliquent tout du long comment ils ont incarné ce morceau. Au programme : du maquillage, des cascades et des secrets de tournage.