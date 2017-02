Ce matin, la famille Bruno Dans La Radio vous a parlé du film en partenariat Fun Radio, "Alibi.com" ! Visiblement, ils ont adoré !

par Jean-Alexis Lemieux publié le 01/02/2017 à 13:42

Le 1er février, la famille Bruno Dans La Radio avait la possibilité de vous dévoiler en exclusivité un passage du film Alibi.com. Bruno et l'équipe sont allés voir le film la semaine dernière au cinéma en avant-première et ils ont visiblement adoré : "Les amis, ça fait très longtemps, mais alors très longtemps que je n'avais pas autant ri au cinéma de ma vie". La famille vous a même offert en exclusivité ce matin un extrait du début du film avec Norman qui va vous mettre tout de suite dans l'ambiance.





Le vendredi 10 février, Bruno dans la radio recevra l'équipe du film Alibi.com et ils feront une matinée spéciale en direct depuis le Grand Studio avec de nombreux invités dont Amir qui aurait déjà confirmé sa venue. L'émission sera en public, vous avez donc la possibilité de venir en vous inscrivant directement à l'adresse suivante : bruno@funradio.fr