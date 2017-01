Si vous vous êtes fait tromper ou larguer sans raison, c'est le moment de vous inspirer.

par Laura Lefebvre publié le 31/01/2017 à 13:14

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Qu'avez-vous fait de pire pour vous venger d'un ex ? Se faire tromper ou tout simplement larguer sans raison, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Bruno souhaite connaître les meilleures vengeances de l'équipe et des auditeurs. David commence son histoire. Il vivait avec son ex. Mais, juste avant qu'elle ne le quitte, il a uriné sur ses affaires dans un sac. On imagine la scène lorsqu'elle est arrivée sur son lieu de rendez-vous.



Christina de son côté, s'est vengée de la fille avec qui son copain de l'époque l'avait trompé. Elle lui a cassé le pied en compétition de judo. Toute l'équipe apprend ainsi qu'il ne faut pas rire avec Christina, qui a fait 8 ans de judo et est ceinture marron. Bruno raconte ensuite qu'un de ses amis trompait sa femme. Sa maîtresse a eu la bonne idée d'appeler son épouse, pour lui décrire les sous-vêtements de son mari. Quand il est rentré chez lui et qu'il s'est déshabillé devant sa femme, elle a compris qu'il la trompait.